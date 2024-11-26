Практика судів
  1. В Україні

НБУ хоче оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій

10:54, 26 листопада 2024
Нацбанк хоче визначити особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.
НБУ хоче оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Національний банк України хоче оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті. Про це поінформували на офіційному сайті НБУ.

Зазначається, що така потреба зумовлена набранням чинності з 8 листопада Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг», яким уносяться зміни до Закону України «Про платіжні послуги» та визначається можливість здійснення в Україні  миттєвих кредитових переказів.

НБУ пропонує, зокрема:

визначити порядок прийняття і виключення учасників миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів НБУ (далі – миттєвий переказ СЕП);

унормувати особливості виконання миттєвого переказу СЕП; 

уточнити технологію виконання засобами СЕП примусового, безспірного та договірного списання коштів з кореспондентського рахунку банку;

визначити особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.

 Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті” (далі – проєкт постанови), що пропонується для громадського обговорення.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 4 грудня 2024 року включно.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

НБУ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Факт перебування у розшуку за порушення військового обліку блокуватиме можливість бронювання

Чоловіки, які не уточнили персональні дані або перебувають у розшуку не зможуть розраховувати на бронювання.

Голосування співвласників багатоквартирного будинку буде здійснюватися через електронну систему – Кабмін прийняв постанову

Кабмін вирішив запровадити Систему управління багатоквартирними будинками, а також професійну атестацію на відповідність кваліфікаційним вимогам професії «менеджер (управитель) житлового будинку».

МВС і Мінюст затвердили зміни задля виконання рішень судів про обмеження порушників військового обліку у праві керування авто

Встановлення тимчасового обмеження у праві керування транспортними засобами – МВС і Мінюст внесли зміни до порядку взаємодії задля виконання рішень судів щодо ухилянтів.

Результати відбору керівника САП та директора НАБУ будуть оскаржувати до нового Вищого спеціалізованого адмінсуду

Результати конкурсів на керівників САП, НАЗК і НАБУ будуть оскаржувати до Вищого спеціалізованого адміністративного суду – законопроект Кабміну.

Конкурс до апеляційних судів – IQ-тестування відбудеться після скасування вимоги про необхідність подолання бар’єру у 75% балів

Однак для конкурсу на посади суддів ВАКС та АП ВАКС вимога у 75% балів залишається чинною.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва