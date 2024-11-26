НБУ хоче оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій

Нацбанк хоче визначити особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.

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Національний банк України хоче оновити порядок виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті. Про це поінформували на офіційному сайті НБУ.

Зазначається, що така потреба зумовлена набранням чинності з 8 листопада Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення функцій Національного банку України з державного регулювання ринків фінансових послуг», яким уносяться зміни до Закону України «Про платіжні послуги» та визначається можливість здійснення в Україні миттєвих кредитових переказів.

НБУ пропонує, зокрема:

визначити порядок прийняття і виключення учасників миттєвого кредитового переказу, що виконується через систему електронних платежів НБУ (далі – миттєвий переказ СЕП);

унормувати особливості виконання миттєвого переказу СЕП;

уточнити технологію виконання засобами СЕП примусового, безспірного та договірного списання коштів з кореспондентського рахунку банку;

визначити особливості виконання миттєвого переказу СЕП небанківськими надавачами платіжних послуг через банк, який є учасником миттєвого переказу СЕП.

Відповідні норми містить проєкт постанови Правління Національного банку України “Про затвердження Змін до Інструкції про виконання міжбанківських платіжних операцій в Україні в національній валюті” (далі – проєкт постанови), що пропонується для громадського обговорення.

Зауваження та пропозиції до проєкту постанови приймаються згідно з формою надання зауважень та пропозицій до 4 грудня 2024 року включно.

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