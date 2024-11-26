По 6500 грн на каждого ребенка — малообеспеченные семьи и переселенцы получат выплаты

Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые требуются зимой.

Фото: pmg.ua

Кабинет министров анонсировал программу, по которой будет предоставляться денежная помощь на детей для прохождения зимнего периода. Об этом сообщил глава правительства Денис Шмыгаль.

«Правительство предприняло первые шаги по внедрению комплексного пакета «Зимней поддержки» для украинских семей. Продолжаем добавлять новые программы и инициативы.

Одним из приоритетных направлений является защита украинских детей, которые должны получить максимально безопасные, комфортные и благоприятные условия для жизни, обучения и развития. Детский компонент «Зимней поддержки» включает в себя ряд позиций. Среди них – программа «Теплая зима»: одноразовая денежная помощь на детей для прохождения зимнего периода», – отметил Шмигаль.

Денежная помощь выплачивается для помощи детям из малообеспеченных семей и семей переселенцев для прохождения зимнего периода.

Так, в течение декабря каждая малообеспеченная семья, а также семьи-ВПЛ, у которых есть дети или взрослые с инвалидностью I группы, получат на каждого ребенка по 6500 грн. Это средства на покупку детям теплой одежды, обуви и других вещей, которые требуются зимой.

Выплата для детей назначается на каждого ребенка, зарегистрированного как внутренне перемещенное лицо, которое на 1 ноября 2024 года не достигло 18 лет.

26 ноября правительство приняло соответствующее постановление, дающее старт этой программе.

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