В Николаевской области перебои в работе спецлиний «101» и «112»

15:06, 26 ноября 2024
В ГСЧС обнародовали номера телефонов, куда звонить в случае пожаров или чрезвычайных ситуаций.
В Николаевской области наблюдаются перебои со спецлиниями «101» и «112». Об этом сообщили в ГСЧС Украины.
Поэтому, в случае пожаров или чрезвычайных ситуаций призывают звонить по резервным номерам:
Николаев (ОДС):
(0512) 30-45-17, (0512) 30-45-18, (0512) 77-60-28
Районы:
- 3 Государственная пожарно-спасательная часть: 0639792338
- 4 ГПСЧ: 0639792395
- 5 ГПСЧ: 0639792417
- Арбузинка (6 ГПСЧ): 0687678151
- Баштанка (7 ГПСЧ): 0979708072
- Березанка (8 ГПСЧ): 0639792483
- Березнеговатое (9 ГПСЧ): 0961373882
- Братское (10 ГПСЧ): 0513191101
- Веселиново (11 ГПСЧ): 0934765507
- Вознесенск (12 ГПСЧ): 0958067655
- Врадиевка (13 ГПСЧ): 0982248717
- Домановка (14 ГПСЧ): 0957034145
- Еланец (15 ГПСЧ): 0978809530
- Воскресенск (16 ГПСЧ): 0639792730
- Казанка (17 ГПСЧ): 0681535133
- Кривое Озеро (18 ГПСЧ): 0983331485
- Весеннее (19 ГПСЧ): 0680715242
- Новый Буг (20 ГПСЧ): 0639793469
- Новая Одесса (21 ГПСЧ): 0988468306
- Очаков (22 ГПСЧ): 0639792605
- Первомайск (23 ГПСЧ): 0680558423
- Снегиревка (24 ГПСЧ): 0984429047
- Южноукраинск (25 ГПСЧ): 0635845377
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