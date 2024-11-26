В Николаевской области перебои в работе спецлиний «101» и «112»

В ГСЧС обнародовали номера телефонов, куда звонить в случае пожаров или чрезвычайных ситуаций.

В Николаевской области наблюдаются перебои со спецлиниями «101» и «112». Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Поэтому, в случае пожаров или чрезвычайных ситуаций призывают звонить по резервным номерам:

Николаев (ОДС):

(0512) 30-45-17, (0512) 30-45-18, (0512) 77-60-28

Районы:

3 Государственная пожарно-спасательная часть: 0639792338

4 ГПСЧ: 0639792395

5 ГПСЧ: 0639792417

Арбузинка (6 ГПСЧ): 0687678151

Баштанка (7 ГПСЧ): 0979708072

Березанка (8 ГПСЧ): 0639792483

Березнеговатое (9 ГПСЧ): 0961373882

Братское (10 ГПСЧ): 0513191101

Веселиново (11 ГПСЧ): 0934765507

Вознесенск (12 ГПСЧ): 0958067655

Врадиевка (13 ГПСЧ): 0982248717

Домановка (14 ГПСЧ): 0957034145

Еланец (15 ГПСЧ): 0978809530

Воскресенск (16 ГПСЧ): 0639792730

Казанка (17 ГПСЧ): 0681535133

Кривое Озеро (18 ГПСЧ): 0983331485

Весеннее (19 ГПСЧ): 0680715242

Новый Буг (20 ГПСЧ): 0639793469

Новая Одесса (21 ГПСЧ): 0988468306

Очаков (22 ГПСЧ): 0639792605

Первомайск (23 ГПСЧ): 0680558423

Снегиревка (24 ГПСЧ): 0984429047

Южноукраинск (25 ГПСЧ): 0635845377

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