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В Николаевской области перебои в работе спецлиний «101» и «112»

15:06, 26 ноября 2024
В ГСЧС обнародовали номера телефонов, куда звонить в случае пожаров или чрезвычайных ситуаций.
В Николаевской области перебои в работе спецлиний «101» и «112»
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В Николаевской области наблюдаются перебои со спецлиниями «101» и «112». Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

Поэтому, в случае пожаров или чрезвычайных ситуаций призывают звонить по резервным номерам:

Николаев (ОДС):

(0512) 30-45-17, (0512) 30-45-18, (0512) 77-60-28

Районы:

  • 3 Государственная пожарно-спасательная часть: 0639792338
  • 4 ГПСЧ: 0639792395
  • 5 ГПСЧ: 0639792417
  • Арбузинка (6 ГПСЧ): 0687678151
  • Баштанка (7 ГПСЧ): 0979708072
  • Березанка (8 ГПСЧ): 0639792483
  • Березнеговатое (9 ГПСЧ): 0961373882
  • Братское (10 ГПСЧ): 0513191101
  • Веселиново (11 ГПСЧ): 0934765507
  • Вознесенск (12 ГПСЧ): 0958067655
  • Врадиевка (13 ГПСЧ): 0982248717
  • Домановка (14 ГПСЧ): 0957034145
  • Еланец (15 ГПСЧ): 0978809530
  • Воскресенск (16 ГПСЧ): 0639792730
  • Казанка (17 ГПСЧ): 0681535133
  • Кривое Озеро (18 ГПСЧ): 0983331485
  • Весеннее (19 ГПСЧ): 0680715242
  • Новый Буг (20 ГПСЧ): 0639793469
  • Новая Одесса (21 ГПСЧ): 0988468306
  • Очаков (22 ГПСЧ): 0639792605
  • Первомайск (23 ГПСЧ): 0680558423
  • Снегиревка (24 ГПСЧ): 0984429047
  • Южноукраинск (25 ГПСЧ): 0635845377

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ГСЧС Николаев

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