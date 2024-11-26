Избран председатель Попельнянского райсуда Житомирской области

Председателем суда избран Николай Рудник.

Фото: pp.zt.court.gov.ua

26 ноября состоялось собрание судей Попельнянского районного суда Житомирской области для решения вопроса об избрании на административную должность председателя суда. Об этом сообщил официальный сайт суда.

По результату тайного голосования, сроком на три года, но не более чем на срок полномочия судьи, на должность председателя Попельнянского районного суда Житомирской области избран Рудник Николай Иванович.

В соответствии с Законом Украины «О судоустройстве и статусе судей» председатель суда его заместитель избирается на должность сроком на три года, но не более чем на срок полномочий судьи.

Ранее сообщалось, что председателем Шестого апелляционного административного суда избрана Елена Кузьмишина, а Пятого апелляционного административного суда - Степан Домусчи.

Также избрали председателя и заместителя председателя Ровенского окружного административного суда.

Кроме того, избран председатель Перемышлянского районного суда Львовской области.

Добавим, еще был избран председатель Ивано-Франковского апелляционного суда.

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