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Обрано голову Попільнянського райсуду Житомирської області

18:41, 26 листопада 2024
Головою суду обрано Миколу Рудника.
Обрано голову Попільнянського райсуду Житомирської області
Фото: pp.zt.court.gov.ua
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26 листопада відбулися збори суддів Попільнянського районного суду Житомирської області для вирішення питання про обрання на адміністративну посаду голови суду. Про це повідомив офіційний сайт суду.

За результатом таємного голосування, строком на три роки, але не більше як на строк повноваження судді, на посаду голови Попільнянського районного суду Житомирської області обрано Рудника Миколу Івановича.

Відповідно до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» голова суду, його заступник обирається на посаду строком на три роки, але не більш як на строк повноважень судді.

Раніше ми писали, що головою Шостого апеляційного адміністративного суду обрано Олену Кузьмишину, а головою П'ятого апеляційного адміністративного суду - Степана Домусчі.

Також обрали голову та заступника голови Рівненського окружного адміністративного суду.

Крім цього, обрано голову Перемишлянського районного суду Львівської області. 

Додамо, також було обрано голову Івано-Франківського апеляційного суду.

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