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Країни G7 можуть тимчасово призупинити дію ордера МКС на арешт Нетаньяху

14:48, 26 листопада 2024
Італія домагатиметься узгодження умов, що дають змогу прем'єр-міністру Ізраїлю продовжувати участь у переговорах без ризику арешту.
Країни G7 можуть тимчасово призупинити дію ордера МКС на арешт Нетаньяху
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Лідери країн G7 опинилися перед непростим вибором після того як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху. Про це йдеться у матеріалі Il Messaggero, пише РБК-Україна.

Війна в Газі та Лівані, а також загострення відносин з Іраном підштовхують західні держави до пошуку компромісу. За словами міністра закордонних справ Італії Антоніо Таяні, дотримання міжнародних зобов'язань має поєднуватися з прагматизмом.

«Арешт Нетаньяху не наблизить нас до миру», - зазначив він, додавши, що уряд Італії схиляється до тимчасового призупинення дії ордера, доки тривають військові дії.

Як повідомив Таяні, якого цитують у медіа, Італія домагатиметься узгодження умов, що дають змогу Нетаньяху продовжувати участь у переговорах без ризику арешту. Серед можливих заходів – надання імунітету та обмеження візитів до Європи.

Раніше очільниця німецького МЗС Анналена Бербок не виключила арешту Нетаньягу в Німеччині за ордером МКС.

Нідерланди пообіцяли заарештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньяху за ордером МКС, якщо він приїде до країни.

Президент США Джо Байден назвав «обурливим» ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньяху та Галанта.

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ордер Італія Міжнародний кримінальний суд Ізраїль

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