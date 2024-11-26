Страны G7 могут временно приостановить действие ордера МУС на арест Нетаньяху

Италия будет добиваться согласования условий, позволяющих премьер-министру Израиля продолжать участие в переговорах без риска ареста.

Лидеры стран G7 оказались перед непростым выбором после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом говорится в материале Il Messaggero, пишет РБК-Украина.

Война в Газе и Ливане, а также обострение отношений с Ираном подталкивают западные государства к поиску компромисса. По словам министра иностранных дел Италии Антонио Таяни, соблюдение международных обязательств должно сочетаться с прагматизмом.

«Арест Нетаньяху не приблизит нас к миру», - отметил он, добавив, что правительство Италии склоняется к временному приостановлению действия ордера, пока продолжаются военные действия.

Как сообщил Таяни, которого цитируют в медиа, Италия будет добиваться согласования условий, позволяющих Нетаньяху продолжать участие в переговорах без риска ареста. Среди возможных мер – предоставление иммунитета и ограничение визитов в Европу.

Ранее глава немецкого МИДа Анналена Бербок не исключила ареста Нетаньяху в Германии по ордеру МУС.

Нидерланды пообещали арестовать премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МУС, если он приедет в страну.

Президент США Джо Байден назвал «возмутительным» ордер Международного уголовного суда на арест Нетаньяху и Галанта.

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