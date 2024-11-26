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Из украинских вузов отчислили более 23 тысяч студентов-мужчин старше 30 лет, — Минобразования

15:59, 26 ноября 2024
Также МОН лишило некоторые университеты лицензии на осуществление образовательной деятельности.
Из украинских вузов отчислили более 23 тысяч студентов-мужчин старше 30 лет, — Минобразования
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Из учреждений высшего образования за апрель-август 2024 отчислено 23,5 тыс. соискателей образования мужского пола старше 30 лет, которые имели академическую неуспеваемость или не появлялись на занятиях. Об этом сообщил заместитель министра образования и науки Михаил Винницкий.

«Непосредственно по результатам проверок Государственной службы качества образования (ДСКО) отчислено 5805 соискателей, остальные – по результатам работы внутренних систем обеспечения качества образования самих университетов», — указал он.

Замминистра отметил, что отчисления студентов не следует считать положительным явлением для системы образования, но добавил, что, с другой стороны, это признак требовательности университетов.

Он, что отчисленные студенты были из числа лиц, использовавших статус соискателя образования для того, чтобы избежать других обязанностей граждан.

По представлению ДСКО, работники Нацполиции открыли восемь уголовных производств в отношении должностных лиц украинских вузов. Однако общее количество таких дел еще больше, добавил Винницкий.

Кроме того, по его словам, Минобразования лишило целый ряд учреждений высшего образования лицензий на проведение образовательной деятельности.

«Мы продолжаем борьбу с неблагополучными дельцами, дискредитирующими высшее образование своими фейковыми «учреждениями», которые в 2023-2024 годах массово зачисляли мужчин призывного возраста (особенно возрастом 30+ и часто в нарушение лицензионных объемов), абсолютно публично заявляя о своих расценках. действия. Такой профанации системы высшего образования МОН не будет терпеть», – указал Винницкий.

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Минобразования

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