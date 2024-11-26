Кабмин согласовал назначение Николая Калашника первым заместителем председателя КОГА

Николай Калашник перейдет работать с Дарницкой районной государственной администрации в КОГА.

Фото: kyivcity.gov.ua

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Кабинет Министров Украины провел заседание, в ходе которого принял два кадровые решения. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В частности, правительство согласовало назначение Калашника Николая Владимировича первым заместителем председателя Киевской областной государственной администрации.

Что известно о Николае Калашнике

05.2012 до 11.2013 - экономист, экономист по договорным и претензионным работам, заместитель начальника отдела; Коммунальное предприятие «Дирекция по управлению и обслуживанию нежилого фонда Дарницкого района г. Киева»;

11.2013 до 11.2017 – главный специалист: отдел по вопросам имущества коммунальной собственности; главный специалист, начальник отдела: отдел по имуществу коммунальной собственности и приватизации государственного жилищного фонда; Дарницкая районная в Киеве государственная администрация;

11.2017 до 10.06.2020 – руководитель аппарата Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации;

11.06.2020 по настоящее время - первый заместитель председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации

29.01.2022 по настоящее время - временный исполняющий обязанности председателя Дарницкой районной в городе Киеве государственной администрации

Также Кабмин уволил Барабаша Никиту Александровича с должности заместителя председателя Государственной инспекции архитектуры и градостроительства Украины.

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