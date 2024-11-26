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В Верховную Раду внесли законопроект о доплатах судьям местных судов

14:30, 26 ноября 2024
Доплата судьям первой инстанции фактически составит фиксированную сумму в 10,5 тысяч грн.
В Верховную Раду внесли законопроект о доплатах судьям местных судов
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В Верховной Раде зарегистрирован законопроект 12244 об установлении доплаты судьям местных судов к должностному окладу.

Так, предлагается установить, что на период до прекращения или отмены военного положения в Украине судье местного суда выплачивается ежемесячно специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц, который применяется для определения базового размера должностного оклада судьи.

Специальная доплата временная, не считается составляющей судейского вознаграждения судьи, не применяется для целей перерасчета ранее назначенного ежемесячного пожизненного денежного содержания и не влияет на него.

Таким образом, предлагается установить доплату судьям первой инстанции в размере 10,5 тысячи грн. Напомним, что с 2021 года для судей заморозили размер прожиточного минимума для расчета окладов – он составляет 2102 грн. В настоящее время «голый» должностной оклад судьи местного суда составляет около 63 тысяч грн.

Возможность введения соответствующей доплаты, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», предусмотрена статьей 41 Закона «О Государственном бюджете Украины на 2025 год».

Так, законом о бюджете установлено, что в 2025 году в случаях, предусмотренных Законом «О судоустройстве и статусе судей», судье местного суда в пределах средств, предусмотренных в смете на судейское вознаграждение, ежемесячно выплачивается специальная доплата в размере 5 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц , применяемого для определения базового размера должностного оклада судьи.

Статья 41 вводится в действие одновременно со вступлением в силу закона о внесении изменений в Закон Украины «О судоустройстве и статусе судей» о выплате судьи местного суда специальной доплаты, но не ранее 1 января 2025 года.

То есть, в случае принятия соответствующего законопроекта 12244 судьи получат право на эту доплату.

Автор: Наталя Мамченко

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Верховная Рада Украины

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