В Высшем совете правосудия ищут взрывчатку – поступило сообщение о заминировании

В ВСП вынуждены временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.

В помещении Высшего совета правосудие ищут взрывчатку. Как сообщается, днем ​​26 ноября поступило сообщение о заминировании помещения ВСП.

В Высшем совете правосудия отметили, что вынуждены временно прекратить работу для проведения правоохранительными органами необходимых действий.

Проведена эвакуация работников и посетителей ВСП.

«О возобновлении работы ВСП будет сообщено дополнительно», — добавили в Совете.

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