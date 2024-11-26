У Вищій раді правосуддя шукають вибухівку – надійшло повідомлення про замінування

У приміщенні Вищої ради правосуддя шукають вибухівку. Як повідомляється, вдень 26 листопада надійшло повідомлення про замінування приміщення ВРП.
Відтак, у Вищій раді правосуддя зазначили, що змушені тимчасово припинити роботу для проведення правоохоронними органами необхідних дій.
Наразі проведено евакуацію працівників та відвідувачів ВРП.
«Про відновлення роботи ВРП буде повідомлено додатково», — додали в Раді.
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