Военнослужащий из табельного автомата выстрелил в офицера — какое решение принял суд

От огнестрельного сквозного ранения туловища офицер погиб.

Фото: kg.ua

Ярмолинецкий районный суд Хмельницкой области вынес приговор в отношении 36-летнего военнослужащего, который застрелил офицера. Мужчина признан виновным в умышленном убийстве и назначено наказание в виде 12 лет лишения свободы, передает Хмельницкий апелляционный суд.

Як встановив суд, зранку 6 лютого 2024 року молодший сержант прикордонного загону отримав в кімнаті зберігання зброї автомат АК-74 з чотирма магазинами та заступив у добовий наряд. Близько 14 години він побачив у приміщенні штабу свого безпосереднього керівника, з яким був у неприязних відносинах, і пішов за ним до офіцерської їдальні. Перед входом вистрелив у нього з автомата. Від вогнепального наскрізного поранення тулуба офіцер загинув.

Під час судового розгляду справи обвинувачений розповів, що увечері 31 січня 2024 року начальник побив його і ще одного військовослужбовця. Про те, що сталося, він тієї ж ночі описав у заяві в прокуратуру. Однак спочатку хотів це владнати з керівництвом військової частини. Після розмови командир пообіцяв налагодити стосунки.

Проте 5 лютого він зустрів свого керівника, коли виходив зі штабу. Та зустріч його дуже налякала: він не спав, погано почувався, не міг контролювати вчинки. А на ранок, сказав, його почали переслідувати нав’язливі думки, зокрема, про те, що він має вистрелити у свого начальника. Запевнив, що не хотів позбавляти його життя.

Суд критично оцінив його показання щодо неадекватного стану й нав’язливих думок. Звернув увагу, що кілька свідків зазначили про те, що обвинувачений того дня був спокійний, врівноважений, неагресивний. За висновком судово-психіатричної експертизи, свідчення про нав’язливі думки він надає з метою захисту, його психічний стан не відповідає будь-якому важкому психічному розладу.

Не заслуговують на увагу й твердження обвинуваченого про відсутність умислу на вбивство, вважає суд:

«У даному конкретному випадку направлення зброї у сторону потерпілого у приміщенні з обмеженим простором на близькій відстані, попередньо привівши її в бойову готовність, та натискання на спусковий гачок, дозволяє зробити висновок про наявність умислу на заподіяння смерті останньому, спонукальною причиною якого послугували неприязні відносини; така сукупність дій передбачає кримінально-правову кваліфікацію за ч. 1 ст. 115 КК України».

При призначенні покарання суд врахував, що обвинувачений вчинив особливо тяжкий злочин, раніше не судимий, одружений, виховує двох малолітніх дітей, позитивно характеризується, також позицію потерпілих, які просили про максимальне покарання, та наявність конфлікту між обвинуваченим і потерпілим щодо нестатутних відносин, який фактично став мотивом до вчинення злочину.

«Враховуючи наведене, а також те, що загибель [офіцера] стала непоправною втратою для потерпілих та значною втратою для Збройних Сил України, на що вказали у судовому засіданні свідки, суд вважає за необхідне призначити обвинуваченому покарання у межах санкції ч. 1 ст. 115 КК України у виді позбавлення волі на строк між середнім та максимальним», – йдеться у вироку.

Вирок не набрав законної сили та може бути оскаржений до апеляційного суду.

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