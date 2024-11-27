Поддельный румынский паспорт за 250 евро – разоблачен злоумышленник, помогавший уклонистам пересечь границу

Мужчина предлагал военнообязанным изготовить id-карты за 250 евро, что позволит им уехать из Украины как иностранцам.

Иллюстративное фото из открытых источников

Правоохранители разоблачили участника схемы, который помогал военнообязанным незаконно пересечь границу, продавая им поддельный румынский паспорт за 250 евро. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Установлено, что житель Черновицкой области предлагал изготовить id-карты за 250 евро, что позволит мужчинам уехать из Украины как иностранцам. Для изготовления документа нужно только предоставить свое фото и загранпаспорт.

«Получив деньги и документы, подозреваемый изготовил для киевлянина паспорт с румынской фамилией другого лица со сроком действия до мая 2033 года. Таким образом, владелец паспорта получил возможность под чужим именем пересечь границу как гражданин Румынии», — рассказали в прокуратуре.

Фигурант, изготовивший за деньги поддельный документ, поставлен в известность о подозрении. В ходе обыска у него изъято более 35 тыс. евро и ряд поддельных id-карт Румынии. Досудебное расследование продолжается.

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