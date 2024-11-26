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В команде Дональда Трампа провели внутреннюю проверку относительно его главного юриста Бориса Эпштейна – WP

14:19, 26 ноября 2024
Дональд Трамп заказал анализ после того, как услышал обвинения в том, что Эпштейн просил деньги у потенциальных кандидатов в правительство и других лиц – The Washington Post.
В команде Дональда Трампа провели внутреннюю проверку относительно его главного юриста Бориса Эпштейна – WP
Источник фото: Michael M. Santiago / Pool Photo via AP
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Главный советник новоизбранного президента США Дональда Трампа просил потенциальных кандидатов в администрацию выплачивать ему ежемесячное вознаграждение за консультации в обмен на адвокатирование этих кандидатов перед новым президентом, говорится в отчете команды юристов Дональда Трампа, сообщает The Washington Post.

По словам двух человек, знакомых с отчетом, адвокаты Трампа подготовили резкий отчет на Бориса Эпштейна, главного юриста Трампа.

Трамп заказал анализ после того, как услышал обвинение в том, что Эпштейн просил денег у потенциальных кандидатов в правительство и других лиц, отмечает издание.

По словам людей, знающих о проверке, в обзоре рекомендовано прекратить работу и близость Эпштейна с Трампом, предупреждая о скандале для Трампа и, возможно, выдвижении против Эпштейна уголовных обвинений.

О некоторых элементах поведения Эпштейна впервые сообщил сайт Just the News. Это издание заявило, что разговаривало с Трампом, критиковавшим тех, кто стремится заработать на нем. «Я считаю, что вокруг каждого президента есть люди, пытающиеся заработать на них деньги извне. Обидно, но такое случается», – сказал Трамп, сообщает издание. «Но никто, кто работает на меня в любом качестве, не должен стремиться заработать деньги», добавил он.

Со своей стороны, Эпштейн отверг обвинения.

«Для меня большая честь работать на президента Трампа и с его командой», - сказал он в заявлении. «Эти фальшивые заявления являются ложными и клеветническими и не будут отвлекать нас от того, чтобы сделать Америку снова большой», добавил он.

Спикер Трампа Стивен Ченг сказал, что проверка является частью более широкого обзора и является стандартной практикой.

Эпштейн работал на Трамп после президентских выборов 2020 года, возглавлял юридическую команду в последние годы, однако накопил много врагов, сохраняя тесные связи с самим Трампом. Как отмечает издание, Эпштейн требовал, чтобы все другие адвокаты президента работали через него, и некоторых возмутили его действия.

Ранее издание Axios сообщило, что между американским миллиардером Илоном Маском и Борисом Эпштейном возникли споры. Маск поставил под вопрос, не слишком ли Эпштейн повлиял на выбор Трампом кандидатов на топ-должности в Министерстве юстиции и Белом доме.

Автор: Наталя Мамченко

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США Дональд Трамп

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