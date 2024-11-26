Разведчики провели нетипичную эвакуацию с острова Змеиный – спасли 15 котиков на «большую землю»

Котики теперь будут жить в приюте для животных «Сириус», а после адаптации каждый сможет приютить одного из них.

Разведчики провели нетипичную эвакуацию с острова Змеиный под названием «ГУР-КИТ» и забрали 15 котиков на «большую землю». Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

«Приближение зимних морозов осложняет беззаботную жизнь многочисленных котов и котят, которые живут на острове Змеиный. Поэтому бойцы "Спецподразделения Тимура" ГУР МО Украины, которые осуществляли патрулирование, решили сделать важное дело – эвакуировали 15 животных с острова на "большую землю"», – рассказали в ГУР.

Котиков привезли в один из самых больших приютов для животных в Украине «Сириус».

После адаптации спасенных котиков каждый желающий сможет приютить одного из них и оформить опеку в приюте, который непосредственно занимается адопцией.

Это уже не в первый раз, когда воины Сил безопасности и обороны Украины и украинские благотворительные фонды спасают животных во время войны.

Так, во время боевой операции в Харьковской области в этом году военнослужащие 92-й ОШБр обнаружили в разрушенном доме замкнутых в клетке голодных совенят. Их спасли и передали под опеку начальнику ГУР МО Украины Кириллу Буданову. Руководитель спецслужбы, как известно, любит животных: у него живут коты Гюнтер и Змей, лягушонок Петр и канарейки.

Напомним, что украинская художница Евгения Гапчинская написала картину, на которой изображены глава Главного управления разведки Кирилл Буданов и лягушонок из его офиса. Работу уже продали за 6 тысяч долларов.

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