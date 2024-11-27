ФЛП-плательщик единого налога получил имущество в безвозмездное пользование по договору ссуды — возникает ли доход

Поскольку передача имущества ФЛП на основании договора ссуды, не предусматривает переход права собственности на такое имущество к ФЛП-единщику, то дохода у такого предпринимателя не возникает.

В Главном управлении ГНС в Ивано-Франковской области разъяснили, возникает ли доход у ФЛП плательщика единого налога (кроме е-резидента) при получении имущества в безвозмездное пользование по договору ссуды.

Согласно ст. 292 НКУ для физического лица – предпринимателя – плательщика единого налога доходом является доход, полученный в течение налогового (отчетного) периода в денежной форме (наличной и/или безналичной); материальной или нематериальной форме, определенной п. 292.3 ст. 292 НКУ. При этом в доход не включаются полученные таким физическим лицом пассивные доходы в виде процентов, дивидендов, роялти, страховые выплаты и возмещения, доходы в виде бюджетных грантов, а также доходы, полученные от продажи движимого и недвижимого имущества, принадлежащего на праве собственности физическому лицу и используется в хозяйственной деятельности.

Кроме того, согласно п. 292.3 ст. 292 НКУ в сумму дохода плательщика единого налога включается стоимость безвозмездно полученных в течение отчетного периода товаров (работ, услуг).

Безвозмездно полученными считаются товары (работы, услуги), предоставленные плательщику единого налога согласно письменным договорам дарения и другим письменным договорам, заключенным согласно законодательству, по которым не предусмотрена денежная или иная компенсация стоимости таких товаров (работ, услуг) или их возврат, а также товары, переданные плательщику единого налога на ответственное хранение и использованные таким плательщиком единого налога.

Следовательно, поскольку передача имущества физическому лицу – предпринимателю на основании договора ссуды, не предусматривает переход права собственности на такое имущество к физическому лицу – предпринимателю – плательщику единого налога, то доход в понимании п. 292.1 ст. 292 НКУ у такого предпринимателя не возникает.

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