Киеву вернули участок в Троещине стоимостью почти 63 млн грн — на нем обустроили незаконную стоянку

Верховный Суд вернул обществу Киева земельный участок в Деснянском районе.

Верховный Суд согласился с позицией Киевской городской прокуратуры по делу об отмене решения Киевсовета и признании недействительным договора аренды земельного участка на ул. Оноре де Бальзак в Деснянском районе Киева. На этом участке, оцененном почти в 63 миллиона гривен, устроили автостоянку. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Правоохранители установили, что Киевсовет предоставил эту землю в аренду частному предприятию, получившему право собственности на недвижимое имущество площадью 250 квадратных метров на участке. При этом свое решение Киевсовет принял без проведения земельного аукциона, являющегося нарушением закона.

В прокуратуре отметили, что предоставление земельных участков для размещения объектов дорожного сервиса – автостоянок осуществляется исключительно по результатам земельного аукциона.

Там добавили, что площадь земли более чем в 60 раз превышает площадь расположенного на ней недвижимого имущества. А сама недвижимость, которая стала основанием для отвода участка, по сути самочинно построенной, ведь под ее строительство земля не предоставлялась.

В прокуратуре считают, что в результате решения Киевсовета бюджет города недополучил значительную сумму денег, которые территориальная община Киева могла бы получить от продажи права аренды этого участка на конкурентной основе.

Верховный Суд поддержал позицию прокуроров, признал незаконным решение Киевсовета и отменил его. А также признал недействительным заключенный в его исполнение договор аренды участка.

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