Києву повернули ділянку на Троєщині вартістю майже 63 млн грн — на ній облаштували незаконну стоянку

Верховний Суд повернув громаді Києва земельну ділянку в Деснянському районі.

Фото: Київська міська прокуратура

Верховний Суд погодився з позицією Київської міської прокуратури у справі про скасування рішення Київради та визнання недійсним договору оренди земельної ділянки на вул. Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва. На цій ділянці, оціненої в майже 63 мільйони гривень, влаштували автостоянку. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

Правоохоронці встановили, що Київрада надала цю землю в оренду приватному підприємству, яке отримало право власності на нерухоме майно площею 250 квадратних метрів на ділянці.

При цьому своє рішення Київрада ухвалила без проведення земельного аукціону, що є порушенням закону.

У прокуратурі зазначили, що надання земельних ділянок для розміщення об’єктів дорожнього сервісу – автостоянок, здійснюється виключно за результатами земельного аукціону.

Там додали, що площа землі у понад 60 разів перевищує площу розташованого на ній нерухомого майна. А сама нерухомість, яка стала підставою для відведення ділянки, по суті є самочинно збудованою, адже під її будівництво земля не надавалась.

У прокуратурі вважають, що внаслідок рішення Київради бюджет міста недоотримав значну суму грошей, які територіальна громада Києва могла б здобути від продажу права оренди цієї ділянки на конкурентних засадах.

Верховний Суд підтримав позицію прокурорів, визнав незаконним рішення Київради та скасував його. А також визнав недійсним укладений на його виконання договір оренди ділянки.

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