Практика судів
  1. В Україні

Києву повернули ділянку на Троєщині вартістю майже 63 млн грн — на ній облаштували незаконну стоянку

20:29, 26 листопада 2024
Верховний Суд повернув громаді Києва земельну ділянку в Деснянському районі.
Києву повернули ділянку на Троєщині вартістю майже 63 млн грн — на ній облаштували незаконну стоянку
Фото: Київська міська прокуратура
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Верховний Суд погодився з позицією Київської міської прокуратури у справі про скасування рішення Київради та визнання недійсним договору оренди земельної ділянки на вул. Оноре де Бальзака в Деснянському районі Києва. На цій ділянці, оціненої в майже 63 мільйони гривень, влаштували автостоянку. Про це повідомляє Київська міська прокуратура. 

Правоохоронці встановили, що Київрада надала цю землю в оренду приватному підприємству, яке отримало право власності на нерухоме майно площею 250 квадратних метрів на ділянці.

При цьому своє рішення Київрада ухвалила без проведення земельного аукціону, що є порушенням закону.

У прокуратурі зазначили, що надання земельних ділянок для розміщення об’єктів дорожнього сервісу – автостоянок, здійснюється виключно за результатами земельного аукціону.

Там додали, що площа землі у понад 60 разів перевищує площу розташованого на ній нерухомого майна. А сама нерухомість, яка стала підставою для відведення ділянки, по суті є самочинно збудованою, адже під її будівництво земля не надавалась.

У прокуратурі вважають, що внаслідок рішення Київради бюджет міста недоотримав значну суму грошей, які територіальна громада Києва могла б здобути від продажу права оренди цієї ділянки на конкурентних засадах.

Верховний Суд підтримав позицію прокурорів, визнав незаконним рішення Київради та скасував його. А також визнав недійсним укладений на його виконання договір оренди ділянки. 

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Верховний Суд прокуратура Київ Київрада земля

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Депутати пропонують повернути опцію конфіскації майна корупціонерів, які укладуть угоди зі слідством та уникнуть в’язниці

Законом про позбавлення зрадників державних нагород з Кримінального кодексу вилучили норму про можливість конфіскувати майно корупціонерів в якості опціонального додаткового покарання – пропонується повернути її назад.

Кандидати на дві посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: відомі прізвища

Додатково документи для участі у відборі подали лише чотири кандидати, розпочалася спеціальна перевірка.

Мінфін пропонує покращити зарплати в Держаудитслужбі, яка звітуватиме за прозорість використаних Україною коштів ЄС

Оскільки Держаудитслужба фактично є нині головним контролером коштів, які надходять від ЄС, пропонується виокремити посади, на які не поширюється законодавство про державну службу, і встановити оклади в окремому законі.

До Верховної Ради внесли законопроект про доплати суддям місцевих судів

Доплата суддям першої інстанції фактично становитиме фіксовану суму в 10,5 тисяч грн

У команді Дональда Трампа провели внутрішню перевірку щодо його головного юриста Бориса Епштейна – WP

Дональд Трамп замовив аналіз після того, як почув звинувачення в тому, що Епштейн просив гроші у потенційних кандидатів до уряду та інших осіб – The Washington Post.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Коваленко
    Інна Коваленко
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва