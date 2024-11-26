Очільниця німецького МЗС Бербок не виключила арешту Нетаньягу в Німеччині за ордером МКС

Анналена Бербок підкреслила, що федеральний уряд дотримується закону.

Фото: Getty Images

Очільниця Міністерства закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключає можливий арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу на німецькій території на підставі ордера на арешт, виданого Міжнародним кримінальним судом. Про це повідомляє Deutsche Welle.

Бербок наголосила, що федеральний уряд дотримується закону, «адже ніхто не може бути вище за закон».

«Діє принцип незалежності судової влади, яка в даному випадку дійшла висновку, що є достатньо доказів для того, щоб зробити цей крок зараз», — додала вона.

Крім того, глави МЗС країн G7 обговорювали наслідки рішення МКС щодо Нетаньяху і намагалися виробити спільну позицію щодо арешту прем'єра Ізраїлю в разі його виїзду за кордон.

Італія як організаторка зустрічі готує формулювання, яке підтримали б усі держави-члени Великої сімки.

«Ми хочемо домовитися з іншими країнами G7, щоб у нас була спільна позиція. Це також політичне питання, а не тільки питання правосуддя», — підкреслив міністр закордонних справ Італії Антоніо Таяні.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньяху та Галланта. Їх звинуватили у нібито злочинах у секторі Газа.

Нідерланди пообіцяли заарештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньяху за ордером МКС, якщо він приїде до країни.

Президент США Джо Байден назвав «обурливим» ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньяху та Галанта.

Додамо, що у Сенаті США погрожують санкціями країнам, готовим арештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньягу.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.