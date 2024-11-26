Окупанти розстріляли п’ятьох військовополонених на Покровському напрямку, — ОГП

В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї.

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Розпочато розслідування за фактом розстрілу російськими окупантами 5 полонених військовослужбовців ЗСУ на Покровському напрямку. Про це повідомляє Офіс Генпрокурора.

За попередніми даними, у листопаді 2024 року росіяни здійснили штурм позицій Сил оборони України поблизу села Петрівка Покровського району. Внаслідок наступу п’ятеро українських захисників вимушено відступили та сховалися у приватному будинку.

«Після оточення помешкання російські військові взяли українських захисників у полон. Їх змусили беззбройними залишити укриття та лягти на землю. В порушення норм міжнародного гуманітарного права, окупанти розстріляли українських полонених з автоматичної зброї», — вказують в ОГП.

Наразі тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину та осіб, причетних до його скоєння.

Вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій і кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

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