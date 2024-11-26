Кабмін пропонує змінити підходи до пільг для сплати комунальних послуг військовослужбовцям та поліцейським

Уряд пропонує визначити нові критерії для надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг.

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Кабмін зареєстрував у Верховній Раді законопроект 12245 про внесення змін до Бюджетного кодексу, яким, за словами уряду, пропонується визначити єдині підходи та критерії надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг окремим категоріям громадян у порядку, визначеному Кабміном з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Також, як вказує Кабмін, пропонується переглянути підходи до фінансового забезпечення соціальної підтримки окремих категорій осіб з метою взятих Україною зобов’язань перед МВФ у частині запровадження комплексних реформ соціальної політики, зокрема щодо покращення адресності надання соціальної підтримки тим, хто її потребує, та механізмів прив’язки соціальних пільг до матеріального стану родини.

Зокрема у пункті 26 Прикінцевих та перехідних положень БК пропонується встановити, що норми статті 9-1, абзаців 1 і 2 пункту 5 статті 12, пункту 16 статті 14, пункту 2 статті 15 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», а також п. 6 ч. 1 статті 6, статті 7 в частині пільг, передбачених пунктом 6 ч. 1 статті 6, Закону «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабміном, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевого бюджетів та бюджетів фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування.

Таким чином, виходячи з наявних ресурсів бюджету буде зокрема застосовуватися 50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках для військовослужбовців, а також звільнених з військової служби осіб, які стали особами з інвалідністю під час проходження військової служби, та членам їх сімей, які перебувають на їх утриманні.

Також, виходячи з наявних ресурсів бюджету буде застосовуватися норма, що військовослужбовці у разі укладення контракту мають право протягом 3 місяців з дати укладення такого контракту отримати сертифікат на купівлю транспортного засобу в розмірі 150 тисяч грн в порядку, встановленому Кабміном.

Аналогічно, виходячи з наявних ресурсів, буде застосовуватися норма про виплату одноразової грошової допомоги військовослужбовцям, які звільняються зі служби.

Стосовно ветеранів військової служби, органів внутрішніх справ, Національної поліції, податкової міліції, Бюро економічної безпеки, державної пожежної охорони, Державної кримінально-виконавчої служби, служби цивільного захисту, Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації, то виходячи з наявних ресурсів бюджету, вони зможуть отримати пільги по сплаті за користування житлом (квартирної плати) та платі за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги).

Також окремою новою нормою 26-1 уряд пропонує установити, що певні пільги надаються за умови, якщо розмір середньомісячного сукупного доходу сім’ї в розрахунку на одну особу за попередні 6 місяців не перевищує величини доходу, який дає право на податкову соціальну пільгу у порядку, визначеному Кабміном (до прикладу, у 2024 році розмір доходу не повинен перевищувати 4240 грн для нарахування податкової соціальної пільги).

Йдеться про пільги, передбачені:

абзацом 5 ч. 5 статті 6 Закону «Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917–1991 років» (зниження оплати жилої площі та комунальних послуг на 50 процентів в межах норм, передбачених чинним законодавством);

пунктом 11 ч. 1 та частинами 2 і 3 статті 20, пунктом 1 ч. 1 та частинами другою і третьою статті 21, ч. 3 статті 22 в частині пільг, передбачених п. 11 статті 20 і пунктом 14 ч. 1 статті 22 Закону «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»;

абзацами першим і другим п. 5 статті 12 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» (50-відсоткова знижка плати за користування житлом (квартирної плати) та плати за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги) в жилих будинках усіх форм власності в межах встановлених норм, передбачених законодавством);

пунктом 6 ч. 1 статті 6, статтею 7 в частині пільг, передбачених пунктом 6 ч. 1 статті 6 Закону «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист» (по сплаті за користування житлом (квартирної плати) та платі за комунальні послуги (водопостачання, газ, електрична, теплова енергія та інші послуги);

пунктами 4 – 6 ч. 1 статей 61 і 62 Закону «Про жертви нацистських переслідувань»;

абзацом 3 ч. 10 статті 6 Закону «Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою».

Крім того, уряд пропонує встановити, що ч. 10 ст. 7 Закону «Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб», яка встановлює, що діти з числа внутрішньо переміщених осіб чи діти, які мають статус дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів, які навчаються у дошкільних, загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах незалежно від підпорядкування, типів і форми власності, забезпечуються безкоштовним харчуванням, застосовуються у порядку та на умовах, встановлених Кабінетом Міністрів.

Автор: Наталя Мамченко

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