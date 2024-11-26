Кабмин предлагает изменить подходы к льготам для оплаты коммунальных услуг военнослужащим и полицейским

Правительство предлагает определить новые критерии для предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг.

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Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде законопроект 12245 о внесении изменений в Бюджетный кодекс, которым, по словам правительства, предлагается определить единые подходы и критерии предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан в порядке, определенном Кабмином с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи.

Также, как указывает Кабмин, предлагается пересмотреть подходы к финансовому обеспечению социальной поддержки отдельных категорий лиц с целью взятых Украиной обязательств перед МВФ в части внедрения комплексных реформ социальной политики, в частности по улучшению адресности предоставления социальной поддержки нуждающимся и механизмам привязки социальных льгот к материальному состоянию семьи.

В частности, в пункте 26 Заключительных и переходных положений БК предлагается установить, что нормы статьи 9-1, абзацев 1 и 2 пункта 5 статьи 12, пункта 16 статьи 14, пункта 2 статьи 15 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» , а также п. 6 ч. 1 статьи 6, статьи 7 в части льгот, предусмотренных пунктом 6 ч. 1 статьи 6, Закона «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите» применяются в порядке и размерах, установленных Кабмином, исходя из имеющихся финансовых ресурсов государственного и местного бюджетов и бюджетов фондов общеобязательного государственного страхования.

Таким образом, исходя из имеющихся ресурсов бюджета будет применяться 50-процентная скидка платы за пользование жильем (квартирной платы) и платы за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическая, тепловая энергия и другие услуги) в жилых домах для военнослужащих, а также уволенных с военной службы лиц, ставших лицами с инвалидностью во время прохождения военной службы, и членам их семей, состоящих на их содержании.

Также, исходя из имеющихся ресурсов бюджета, будет применяться норма, что военнослужащие в случае заключения контракта имеют право в течение 3 месяцев с даты заключения такого контракта получить сертификат на покупку транспортного средства в размере 150 тысяч грн в порядке, установленном Кабмином.

Аналогично, исходя из имеющихся ресурсов, будет применяться норма о выплате единовременного пособия военнослужащим, которые увольняются со службы.

Относительно ветеранов военной службы, органов внутренних дел, Национальной полиции, налоговой милиции, Бюро экономической безопасности, государственной пожарной охраны, Государственной уголовно-исполнительной службы, службы гражданской защиты, Государственной службы специальной связи и защиты информации, исходя из имеющихся ресурсов бюджета, они смогут получить льготы по оплате за пользование жильем (квартирной плате) и плате за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическая, тепловая энергия и другие услуги).

Также отдельной новой нормой 26-1 правительство предлагает установить, что определенные льготы предоставляются при условии, если размер среднемесячного совокупного дохода семьи в расчете на одного человека за предыдущие 6 месяцев не превышает величины дохода, дающего право на налоговую социальную льготу в порядке, определенном Кабмином (к примеру, в 2024 году размер дохода не должен превышать 4240 грн для начисления налоговой социальной льготы).

Речь идет о льготах, предусмотренных:

абзацем 5 ч. 5 статьи 6 Закона «О реабилитации жертв репрессий коммунистического тоталитарного режима 1917–1991 годов» (снижение оплаты жилой площади и коммунальных услуг на 50 процентов в пределах норм, предусмотренных действующим законодательством);

пунктом 11 ч. 1 и частями 2 и 3 статьи 20, пунктом 1 ч. 1 и частями второй и третьей статьи 21, ч. 3 статьи 22 в части льгот, предусмотренных п. 11 статьи 20 и пунктом 14 ч. 1 статьи 22 Закона «О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы»;

абзацами первым и вторым п. 5 статьи 12 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» (50-процентная скидка платы за пользование жильем (квартирной платы) и платы за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическая, тепловая энергия) и другие услуги) в жилых домах всех форм собственности в пределах установленных норм, предусмотренных законодательством);

пунктом 6 ч. 1 статьи 6, статьей 7 в части льгот, предусмотренных пунктом 6 ч. 1 статьи 6 Закона «О статусе ветеранов военной службы, ветеранов органов внутренних дел, ветеранов Национальной полиции и некоторых других лиц и их социальной защите» (по оплате за пользование жильем (квартирной платы) и плате за коммунальные услуги (водоснабжение, газ, электрическая, тепловая энергия и другие услуги);

пунктами 4 – 6 ч. 1 статей 61 и 62 Закона «О жертвах нацистских преследований»;

абзацем 3 ч. 10 статьи 6 Закона «О восстановление прав лиц, депортированных по национальному признаку».

Кроме того, правительство предлагает установить, что ч. 10 ст. 7 Закона «Об обеспечении прав и свобод внутренне перемещенных лиц», которая устанавливает, что дети из числа внутренне перемещенных лиц или дети, имеющие статус ребенка, пострадавшего в результате военных действий и вооруженных конфликтов, обучающихся в дошкольных, общеобразовательных, профессионально-технических учебных заведениях независимо от подчинения, типов и форм собственности, обеспечиваются бесплатным питанием, применяются в порядке и на условиях, установленных Кабинетом министров.

Автор: Наталя Мамченко

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