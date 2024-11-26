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Оккупанты расстреляли пятерых военнопленных на Покровском направлении, — ОГП

16:17, 26 ноября 2024
В нарушение норм международного гуманитарного права, оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия.
Оккупанты расстреляли пятерых военнопленных на Покровском направлении, — ОГП
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Начато расследование по факту расстрела российскими оккупантами 5 пленных военнослужащих ВСУ на Покровском направлении. Об этом сообщает Офис Генпрокурора.

По предварительным данным, в ноябре 2024 года россияне совершили штурм позиций Сил обороны Украины вблизи села Петровка Покровского района. В результате наступления пятеро украинских защитников вынужденно отступили и скрылись в частном доме.

«После оцепления дома российские военные взяли украинских защитников в плен. Их заставили безоружными покинуть укрытие и лечь на землю. В нарушение норм международного гуманитарного права оккупанты расстреляли украинских пленных из автоматического оружия», — указывают в ОГП.

В настоящее время продолжаются следственные действия по установлению всех обстоятельств преступления и лиц, причастных к его совершению.

Убийство военнопленных является грубым нарушением Женевских конвенций и квалифицируется как тяжкое международное преступление.

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