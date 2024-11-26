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Глава немецкого МИДа Бербок не исключила ареста Нетаньяху в Германии по ордеру МУС

14:30, 26 ноября 2024
Анналена Бербок подчеркнула, что федеральное правительство придерживается закона.
Глава немецкого МИДа Бербок не исключила ареста Нетаньяху в Германии по ордеру МУС
Фото: Getty Images
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Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок не исключает возможный арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на немецкой территории на основании ордера на арест, выданного Международным уголовным судом. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Бербок подчеркнула, что федеральное правительство придерживается закона, «ведь никто не может быть выше закона».

«Действует принцип независимости судебной власти, которая в данном случае пришла к выводу, что достаточно доказательств для того, чтобы сделать этот шаг сейчас», — добавила она.

Кроме того, главы МИД стран G7 обсуждали последствия решения МКС по Нетаньяху и пытались выработать общую позицию по аресту премьера Израиля в случае его выезда за границу.

Италия как организатор встречи готовит формулировку, которую поддержали бы все государства-члены Большой семерки.

«Мы хотим договориться с другими странами G7, чтобы у нас была общая позиция. Это также политический вопрос, а не только вопрос правосудия», — подчеркнул министр иностранных дел Италии Антонио Таяни.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта. Их обвинили в якобы преступлениях в секторе Газа.

Нидерланды пообещали арестовать премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МУС, если он приедет в страну.

Президент США Джо Байден назвал «возмутительным» ордер Международного уголовного суда на арест Нетаньяху и Галанта.

Добавим, что в  Сенате США угрожают санкциям странам, готовым арестовать премьера Израиля Нетаньяху.

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Германия ордер Международный уголовный суд Израиль Нетаньяху

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