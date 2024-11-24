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В Сенате США угрожают санкциям странам, готовым арестовать премьера Израиля Нетаньяху

13:58, 24 ноября 2024
Сенатор Линдси Грэм заявил, что США введут санкции против любой страны, исполнившей ордер МУС на арест премьер-министра Израиля Нетаньяху и бывшего министра обороны Галанта.
В Сенате США угрожают санкциям странам, готовым арестовать премьера Израиля Нетаньяху
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Американский сенатор от Республиканской партии Линдси Грэм заявил, что США введут санкции против любой страны, готовой выполнить выданный Международным уголовным судом ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщает Fox News.

Он напомнил, что исполнить ордер на арест Нетаньяху и Галланта могут 124 страны, являющиеся подписантами Римского устава.

«Если вы, как государство, поможете МУС привести в исполнение ордер на арест Нетаньяху и Галланта, бывшего министра обороны, я наложу на вас санкции как на государство. Вам придется выбирать между МУС и Америкой», – заявил сенатор.

Грэм отметил, что разрабатывает с другим сенатором-республиканцем Томом Коттоном закон. Он предусматривает санкции против стран, помогающих в аресте любого политика в Израиле.

«Любой союзник, Канада, Британия, Германия, Франция, если вы попытаетесь помочь МУС, мы введем против вас санкции», - сказал Грэм.

Напомним, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Нетаньяху и Галланта. Их обвинили в якобы преступлениях в секторе Газа.

Нидерланды пообещали арестовать премьера Израиля Нетаньяху по ордеру МУС, если он приедет в страну.

Президент США Джо Байден назвал «возмутительным» ордер Международного уголовного суда на арест Нетаньяху и Галанта.

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США санкции ордер Международный уголовный суд Израиль Нетаньяху

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