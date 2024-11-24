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У Сенаті США погрожують санкціями країнам, готовим арештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньягу

13:58, 24 листопада 2024
Сенатор Ліндсі Грем заявив, що США введуть санкції проти будь-якої країни, яка виконала ордер МКС на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Нетаньяху та колишнього міністра оборони Галанта.
У Сенаті США погрожують санкціями країнам, готовим арештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньягу
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Американський сенатор від Республіканської партії Ліндсі Грем заявив, що США запровадять санкції проти будь-якої країни, яка готова виконати виданий Міжнародним кримінальним судом ордер на арешт прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу. Про це повідомляє Fox News.

Він нагадав, що виконати ордер на арешт Нетаньягу і Галланта можуть 124 країни, які є підписантами Римського статуту.

«Якщо ви, як держава, допоможете МКС привести у виконання ордер на арешт Нетаньяху і Галланта, колишнього міністра оборони, я накладу на вас санкції як на державу. Вам доведеться вибирати між МКС і Америкою», - заявив сенатор.

Грем зазначив, що розробляє з іншим сенатором-республіканцем Томом Коттоном закон. Він передбачає санкції проти країн, які допомагають в арешті будь-якого політика в Ізраїлі.

«Будь-який союзник, Канада, Британія, Німеччина, Франція, якщо ви спробуєте допомогти МКС, ми введемо проти вас санкції», - сказав Грем.

Нагадаємо, що Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт Нетаньяху та Галланта. Їх звинуватили у нібито злочинах у секторі Газа.

Нідерланди пообіцяли заарештувати прем’єра Ізраїлю Нетаньяху за ордером МКС, якщо він приїде до країни.

Президент США Джо Байден назвав «обурливим» ордер Міжнародного кримінального суду на арешт Нетаньяху та Галанта.

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США санкції ордер Міжнародний кримінальний суд Ізраїль Нетаньягу

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