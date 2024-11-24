Практика судів
  1. У світі
  2. / Суспільство

У Швейцарії проходить референдум, де вирішують долю «Євробачення-2025»

13:40, 24 листопада 2024
На референдумі голосують, чи варто виділяти кошти з бюджету — майже $35 млн — на конкурс.
У Швейцарії проходить референдум, де вирішують долю «Євробачення-2025»
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Швейцарії 24 листопада проходить референдум, де вирішують питання щодо того, чи мають платники податків фінансувати проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Про це повідомляє Barronʼs.

Швейцарський співак Nemo переміг на «Євробаченні-2024» із піснею «The Code», що дало Швейцарії право приймати захід наступного року. Місто Базель, яке розташоване на північному кордоні з Францією та Німеччиною, обрали для проведення події.

Тепер жителі цього міста на референдумі вирішують, чи варто виділяти кошти з бюджету міста — майже $35 млн — на конкурс.

«Євробачення» — це неприбутковий захід, який здебільшого фінансується коштом внесків суспільних мовників, що беруть участь у ньому.

Однак організатори конкурсу кажуть, що «з огляду на вигоди, які отримають приймаючі міста», вони також повинні зробити свій внесок.

Якщо жителі міста відхилять виділення грошей, «Євробачення доведеться скоротити», сказав керівник відділу комунікацій конкурсу 2025 року Еді Естерманн.

«Захід, запланований на 10 днів, буде зведено до великого телевізійного шоу в суботу ввечері, і жодних публічних заходів за межами головного майданчика», – зазначив він.

Попри те, що за умовами контракту переїзд до іншого міста залишається можливим, у Базелі вже повним ходом триває підготовка, а до фіналу, що відбудеться 17 травня, залишилося менше ніж пів року.

«Команда проєкту дуже сподівається, що виборці Базеля визнають цю унікальну можливість для міста і країни загалом», – сказав Естерманн.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

референдум Швейцарія Євробачення

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Здійснення небажаних дзвінків на мобільний заборонять законодавчо – Рада схвалила зміни

На рівні закону пропонується закріпити, що здійснення небажаних викликів або направлення повідомлень абоненту забороняється, і абонент може подати письмовий запит постачальнику електронних комунікаційних послуг щодо відстеження зловмисних або небажаних викликів.

Усі документи, що надійшли до суду через «Електронний суд», вважаються такими, що подані з використанням власного електронного підпису – Верховний Суд

Апеляційний суд повернув апеляційну скаргу заявнику, оскільки той не надав суду підписаний оригінал апеляційної скарги – що вирішив Верховний Суд.

Справи на суддів будуть розподілятися за новими правилами – опубліковано положення про автоматизовану систему документообігу суду, документ

У новому положенні про автоматизовану систему документообігу суду визначено правила розподілу справ на суддів, повноваження зборів суддів і порядок визначення слідчого судді.

Директор НДЦСЕ Михайло Можаєв: «Найширша категорія потенційних об’єктів вербування спецслужб рф – підлітки»

«Новинка» цього сезону – вербування учасників ігрових онлайн-платформ» - директор Науково-дослідного центру судової експертизи у сфері інформаційних технологій та інтелектуальної власності Михайло Можаєв розповів, які інструменти використовує ворог.

Верховна Рада схвалила законопроект про реформу МСЕК, який передбачає зміни до закону про мобілізацію щодо правил надання відстрочки

Замість МСЕК інвалідність буде встановлюватися за рішенням експертної команди з оцінювання.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олена Кунець
    Олена Кунець
    суддя Сумського окружного адміністративного суду
  • Максим Бужанський
    Максим Бужанський
    член Комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності
  • Юлія Бойченко
    Юлія Бойченко
    суддя Запорізького окружного адміністративного суду