У Швейцарії проходить референдум, де вирішують долю «Євробачення-2025»

На референдумі голосують, чи варто виділяти кошти з бюджету — майже $35 млн — на конкурс.

У Швейцарії 24 листопада проходить референдум, де вирішують питання щодо того, чи мають платники податків фінансувати проведення пісенного конкурсу «Євробачення-2025». Про це повідомляє Barronʼs.

Швейцарський співак Nemo переміг на «Євробаченні-2024» із піснею «The Code», що дало Швейцарії право приймати захід наступного року. Місто Базель, яке розташоване на північному кордоні з Францією та Німеччиною, обрали для проведення події.

Тепер жителі цього міста на референдумі вирішують, чи варто виділяти кошти з бюджету міста — майже $35 млн — на конкурс.

«Євробачення» — це неприбутковий захід, який здебільшого фінансується коштом внесків суспільних мовників, що беруть участь у ньому.

Однак організатори конкурсу кажуть, що «з огляду на вигоди, які отримають приймаючі міста», вони також повинні зробити свій внесок.

Якщо жителі міста відхилять виділення грошей, «Євробачення доведеться скоротити», сказав керівник відділу комунікацій конкурсу 2025 року Еді Естерманн.

«Захід, запланований на 10 днів, буде зведено до великого телевізійного шоу в суботу ввечері, і жодних публічних заходів за межами головного майданчика», – зазначив він.

Попри те, що за умовами контракту переїзд до іншого міста залишається можливим, у Базелі вже повним ходом триває підготовка, а до фіналу, що відбудеться 17 травня, залишилося менше ніж пів року.

«Команда проєкту дуже сподівається, що виборці Базеля визнають цю унікальну можливість для міста і країни загалом», – сказав Естерманн.

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