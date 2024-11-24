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У ПФУ пояснили, як отримати пільги на комунальні послуги за новим місцем проживання

14:53, 24 листопада 2024
Пільга на оплату комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу надається з того місяця, коли подали заяву.
У ПФУ пояснили, як отримати пільги на комунальні послуги за новим місцем проживання
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До Пенсійного фонду звернувся переселенець з Донецька, який мав пільгу на житлово-комунальні послуги, але зараз він мешкає на Одещині, з уточненням інформації щодо заяви. Його цікавило питання: чи потрібно для отримання виплати за новим місцем проживання подавати лише заяву на призначення пільги, або ж необхідно також  заяву про припинення виплати

Пенсійний фонд України пояснює, що заява на припинення виплати пільги за попереднім місцем проживання не подається.  

Для отримання пільги за новим місцем проживання потрібно звернутись до органу Пенсійного фонду України для внесення змін до Реєстру осіб, які мають право на пільги, долучивши документи про фактичне місце проживання, та подати заяву про надання пільг. 

Якщо місце проживання пільговика відрізняється від місця реєстрації, то документами, що підтверджують його фактичне місце проживання, можуть бути, зокрема, довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи або договір оренди, а в разі відсутності цих документів – акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства / фактичного місця проживання особи (складається органом місцевого самоврядування на запит органу Пенсійного фонду України).

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Пенсійний фонд пільги

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