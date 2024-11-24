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Вербувала жінок до Польщі — мешканку Тернопільщини підозрюють в торгівлі людьми

15:47, 24 листопада 2024
Підозрювана підшукала трьох жінок та, користуючись їх скрутним становищем, завербувала для надання послуг інтимного характеру на території Польщі.
Вербувала жінок до Польщі — мешканку Тернопільщини підозрюють в торгівлі людьми
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На Прикарпатті 24-річній мешканці Тернопільщини повідомлено про підозру за фактом вербування та переміщення людей з метою їх експлуатації. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Встановлено, що підозрювана на початку листопада 2024 року підшукала трьох жінок та, користуючись  їх скрутним становищем й уразливим станом, завербувала для надання послуг інтимного характеру на території Польщі.

Зловмисниця запевняла, що їм будуть надані належні умови праці та проживання, висока зарплатня (600 злотих за одну годину надання таких послуг), зазначили у прокуратурі.

Крім того, правопорушниця обіцяла жінкам посприяти у виїзді за кордон та оплатити витрати, пов’язані з переїздом.

20 листопада 2024 року на території Прикарпаття під час супроводження завербованих осіб з України до Польщі підозрювану затримано правоохоронцями у порядку ст. 208 КПК України.

За клопотанням прокурорів їй обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою із альтернативою внесення застави.

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