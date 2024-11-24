Стало відомо, що завадило Росії захопити Одесу та Миколаїв у 2022 році

Захопити Одесу та Миколаїв РФ завадило закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли, – посол України в Туреччині.

​​Одним із вирішальних моментів у захисті України стало рішення Туреччини про закриття проток Босфор і Дарданелли. Цей крок значно ускладнив можливості російських військ захопити Одесу, Миколаїв та низку інших важливих територій. Про це заявив посол України в Туреччині Василь Боднар в інтерв'ю Укрінформу.

За його словами, закриття проток Босфор і Дарданелли відповідно до конвенції Монтре від початку широкомасштабного вторгнення Росії в Україну завадило агресору використовувати свою перевагу на морі.

"Одним із ключових етапів оборони України стало закриття Туреччиною проток Босфор і Дарданелли. Одну "Москву" ми потопили, а ще два російські крейсери чекали у Середземному морі. І те, що Туреччина закрила протоки, вважаю, не дало змоги Росії використовувати свою перевагу на морі для захоплення Одеси, Миколаєва та інших територій, які, за планами Москви, мали бути окуповані внаслідок операцій з моря”, - зазначив Боднар.

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