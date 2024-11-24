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Стало известно, что помешало России захватить Одессу и Николаев в 2022 году

13:04, 24 ноября 2024
Захватить Одессу и Николаев РФ помешало закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы, – посол Украины в Турции.
Стало известно, что помешало России захватить Одессу и Николаев в 2022 году
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Одним из решающих моментов в защите Украины стало решение Турции о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы. Этот шаг значительно усложнил возможности российских войск захватить Одессу, Николаев и ряд других территорий. Об этом заявил посол Украины в Турции Василий Боднар в интервью Укринформу.

По его словам, закрытие проливов Босфор и Дарданеллы в соответствии с конвенцией Монтре с начала широкомасштабного вторжения России в Украину помешало агрессору использовать свое преимущество на море.

"Одним из ключевых этапов обороны Украины стало закрытие Турцией проливов Босфор и Дарданеллы. Одну "Москву" мы потопили, а еще два российских крейсера ждали в Средиземном море. И то, что Турция закрыла проливы, считаю, не позволило России использовать свое преимущество на море для захвата Одессы, Николаева и других территорий, которые, по планам Москвы, должны быть оккупированы в результате операций по морю”, - отметил Боднар.

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россия Украина Турция Одесса Николаев война

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