В Кривом Роге будут судить женщину, которая убила дочь и попыталась скрыть преступление

Женщина убила 10-летнюю дочь.

В Кривом Роге направлено в суд дело женщины, убившей 10-летнюю дочь. Об этом сообщает Днепропетровская областная прокуратура.

Как установило следствие, горе-мать, находясь по месту жительства, во время ссоры убила свою 10-летнюю дочь. Во избежание ответственности и сокрытия преступления женщина заявила в органы полиции о якобы исчезновении девочки, заранее придумав об этом историю.

К ее розыску были привлечены более 50 стражей порядка, волонтеры, кинологи, спасатели и курсанты. Полицейские просмотрели записи камер видеонаблюдения, опросили родственников, соседей и возможных свидетелей, осмотрели местность с помощью дрона. На основании проведенных следственных мероприятий правоохранители установили, что девочка стала жертвой преступления, а в убийстве ребенка причастна ее мать.

В настоящее время обвиняемая находится под стражей.

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