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У Кривому Розі судитимуть жінку, яка вбила доньку та спробувала приховати злочин

15:29, 24 листопада 2024
Жінка вбила 10-річну доньку.
У Кривому Розі судитимуть жінку, яка вбила доньку та спробувала приховати злочин
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У Кривому Розі скеровано до суду справу жінки, яка вбила 10-річну доньку. Про це повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Як встановило слідство, горе-мати, перебуваючи за місцем мешкання, під час сварки вбила свою 10-річну доньку. Задля уникнення відповідальності та приховування злочину жінка заявила в органи поліції про нібито зникнення дівчинки, заздалегідь вигадавши про це історію.

До її розшуку були залучені понад 50 правоохоронців, волонтери, кінологи, рятувальники та курсанти. Поліцейські переглянули записи з камер відеоспостереження, опитали родичів, сусідів та можливих свідків, оглянули місцевість за допомогою дрона. На підставі проведених слідчих заходів правоохоронці встановили, що дівчинка стала жертвою злочину, а до вбивства дитини причетна її мати. 

Наразі обвинувачена перебуває під вартою.

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вбивство Кривий Ріг

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