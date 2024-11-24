Як зміниться пенсійний вік в Україні у 2025 році

Кількість необхідного страхового стажу для виходу на пенсію підвищуватиме щорічно до 2028 року.

Вийти на пенсію у 2024 році можна у 60 років за наявності страхового стажу не менше ніж 31 рік, проте наступного року вимоги зміняться.

В Україні щорічно до 2028 року вимога до страхового стажу для виходу на пенсію зростатиме. Тобто з кожним роком мінімальна величина стажу, який дозволяє вийти на пенсію в законні 60 років, буде збільшуватися.

У 2025 році пенсійний вік не зміниться – вийти на пенсію, як і раніше, можна буде з 60 років. Однак для цього потрібно буде не менше ніж 32 роки страхового стажу. В іншому разі потрібно буде чекати до 63 років, якщо до цього віку вдасться накопичити щонайменше 22 роки страхового стажу. Ну і у 65 років пенсію зможуть оформити ті, хто накопичив щонайменше 15 років страхового стажу. Якщо немає 15 років стажу, людина зможе оформити тільки соціальну допомогу від держави.

Раніше ми писали, чи виплачується пенсія у зв’язку з втратою годувальника після досягнення 18 років.

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