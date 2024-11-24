На Волині на 5 років засудили чоловіка за розпусні дії щодо дитини

Спочатку суд призначив чоловіку три роки іспитового терміну, але апеляційний суд переглянув вирок.

Волинський апеляційний суд виніс вирок 44-річному жителю Ковельського району, який вчинив розпусні дії щодо малолітньої дівчинки. За скоєне чоловіку призначили пʼять років тюрми. Про це повідомили в обласній прокуратурі.

Доведено, що опівночі 6 лютого 2024 року нетверезий чоловік незаконно проник до житлового будинку в селі, зайшов у кімнату, де спала 10-річна дитина, та вчиняв щодо неї розпусні дії.

Суд першої інстанції призначив зловмиснику три роки іспитового терміну, проте прокурори подали апеляцію.

Після повторного розгляду справи Волинський апеляційний суд призначив волинянину пʼять років увʼязнення без права займатись навчальною та/чи виховною діяльністю дітей до 18 років.

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