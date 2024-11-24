На Волыни на 5 лет осудили мужчину за развратные действия в отношении ребенка

Сначала суд назначил мужчине три года испытательного срока, но апелляционный суд пересмотрел приговор.

Волынский апелляционный суд вынес приговор 44-летнему жителю Ковельского района, который совершил развратные действия в отношении малолетней девочки. За совершенное мужчине назначили пять лет тюрьмы. Об этом сообщили в областной прокуратуре.

Доказано, что в полночь 6 февраля 2024 года нетрезвый мужчина незаконно проник в жилой дом в селе, зашел в комнату, где спал 10-летний ребенок, и совершал в отношении него развратные действия.

Суд первой инстанции назначил злоумышленнику три года испытательного срока, однако прокуроры подали апелляцию.

После повторного рассмотрения дела Волынский апелляционный суд назначил волынянину пять лет заключения без права заниматься учебной и воспитательной деятельностью детей до 18 лет.

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