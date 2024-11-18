Виплати припиняються після досягнення 18-річного віку, якщо дитина не продовжує навчання.

У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, чи виплачується пенсія у зв’язку з втратою годувальника після досягнення 18 років.

Фахівці зазначили, що виплата пенсії у зв'язку з втратою годувальника припиняється після досягнення 18-річного віку, якщо дитина не продовжує навчання.

Якщо особа продовжує навчання на денній формі у закладі освіти, вона має право на продовження виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника до закінчення навчання, але не довше ніж до 23 років. Для цього необхідно надати особисту заяву до Пенсійного фонду.

Заяву можна подати будь-яким зручним способом:

засобами вебпорталу з використанням кваліфікованого електронного підпису;

особисто звернувшись до сервісного центру Пенсійного фонду України.

При поданні заяви необхідно мати оригінали наступних документів:

паспорт;

ідентифікаційний код;

довідка з навчального закладу про навчання;

довідка про відкриття розрахункового рахунку в банку.

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