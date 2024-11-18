У Головному управлінні Пенсійного фонду України в Донецькій області розповіли, чи виплачується пенсія у зв’язку з втратою годувальника після досягнення 18 років.
Фахівці зазначили, що виплата пенсії у зв'язку з втратою годувальника припиняється після досягнення 18-річного віку, якщо дитина не продовжує навчання.
Якщо особа продовжує навчання на денній формі у закладі освіти, вона має право на продовження виплати пенсії у зв'язку з втратою годувальника до закінчення навчання, але не довше ніж до 23 років. Для цього необхідно надати особисту заяву до Пенсійного фонду.
Заяву можна подати будь-яким зручним способом:
При поданні заяви необхідно мати оригінали наступних документів:
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