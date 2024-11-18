Выплачивается ли пенсия в связи с потерей кормильца после достижения 18 лет

Выплаты прекращаются по достижении 18-летнего возраста, если ребенок не продолжает обучение.

В Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Донецкой области рассказали, выплачивается ли пенсия в связи с потерей кормильца по достижении 18 лет.

Специалисты отметили, что выплата пенсии в связи с потерей кормильца прекращается по достижении 18-летнего возраста, если ребенок не продолжает обучение.

Если лицо продолжает обучение на дневной форме в учебном заведении, оно имеет право на продолжение выплаты пенсии в связи с потерей кормильца до окончания обучения, но не дольше чем до 23 лет. Для этого необходимо предоставить личное заявление в Пенсионный фонд.

Заявление можно подать любым удобным способом:

средствами вебпортала с использованием квалифицированной электронной подписи;

лично обратившись в сервисный центр Пенсионного фонда Украины.

При подаче заявления необходимо иметь оригиналы следующих документов:

паспорт;

идентификационный код;

справка из учебного заведения об обучении;

справка об открытии расчетного счета в банке.

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