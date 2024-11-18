В Лондоне и Париже не смогли подтвердить разрешение Киеву на удары ракетами Storm Shadow по России

Франция и Великобритания после информации о разрешении Украине бить по России ракетами Storm Shadow воздерживаются от комментариев.

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Накануне французское издание Le Figaro сообщило, что Франция и Великобритания разрешили Украине использовать свои ракеты SCALP/Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории. Это произошло сразу после того, как впервые президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по российским и северокорейским войскам. Оружие будет использовано, в частности, для защиты украинских сил в Курской области на западе России. Однако Белый дом отказался комментировать ситуацию.

Впоследствии издание Le Figaro изменило текст сообщения: «В канцеляриях уже бушевали дебаты о разрешении на использование западных ракет против российской территории. Макрон высказался за это во время государственного визита в Германию в мае 2024 года».

Сам текст публикации издания посвящен разрешению президента США Джо Байдена украинским войскам наносить удары вглубь территории России с помощью американских ракет ATACMS.

По данным британского издания Sky News, в правительстве Великобритании заявляют о полной поддержке Украины, однако воздерживаются от комментариев относительно разрешения на удары ракетами Storm Shadow по России.

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