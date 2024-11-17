Франція та Британія дали дозвіл Україні бити вглиб Росії

Україна зможе завдати удари по території Росії ракетами SCALP/Storm Shadow.

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Франція та Велика Британія дозволили Україні використовувати свої ракети SCALP/Storm Shadow для нанесення ударів по російській території, повідомляє Le Figaro. Це рішення дозволить Збройним силам України здійснити глибокі удари по російських цілях, що знаходяться далеко від кордону.

Нагадаємо, вперше президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по російських і північнокорейських військах. Зброя буде використана, зокрема, для захисту українських сил у Курській області на заході Росії. Проте Білий дім відмовився коментувати ситуацію.

Раніше Президент США Джо Байден провів зустріч із лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Сі Цзіньпін запевнив у готовності працювати з адміністрацією новообраного президента Штатів Дональда Трампа.

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