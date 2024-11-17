Білий дім відмовився коментувати заяви про дозвіл Байдена Україні застосовувати ATACMS по РФ

Дозвіл стосується застосування американських ATACMS по території Курської області.

Джерело фото: reuters

Як раніше повідомлялося, вперше президент США Джо Байден дозволив Україні застосовувати американські ракети великої дальності, відомі як ATACMS, для завдання ударів по російських і північнокорейських військах. Зброя буде використана, зокрема, для захисту українських сил у Курській області на заході Росії.

Проте, як пише Reuters, Білий дім відмовився коментувати ситуацію.

Очікується, що перші удари будуть здійснені за допомогою ракет ATACMS з дальністю до 190 миль (306 км).

Хоча деякі американські офіційні особи висловлюють сумніви щодо того, що цей крок кардинально змінить хід війни, він може стати важливим кроком для України в момент, коли російські війська досягають певних успіхів. Це також може покращити позицію Києва для майбутніх переговорів про припинення вогню.

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