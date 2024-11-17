Белый дом отказался комментировать заявления о разрешении Байдена Украине применять ATACMS по РФ

Разрешение касается применения американских ATACMS по территории Курской области.

Источник фото: reuters

Как ранее сообщалось, впервые президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по российским и северокорейским войскам. Оружие будет использовано, в частности, для защиты украинских сил в Курской области на западе России.

Однако, как пишет Reuters, Белый дом отказался комментировать ситуацию.

Ожидается, что первые удары будут осуществлены с помощью ракет ATACMS с дальностью до 190 миль (306 км).

Хотя некоторые американские официальные лица выражают сомнения относительно того, что этот шаг кардинально изменит ход войны, он может стать важным шагом для Украины в момент, когда российские войска достигают определенных успехов. Это также может улучшить позицию Киева для будущих переговоров о прекращении огня.

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