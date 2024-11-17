Практика судов
  1. В Украине

В Одесской области обещают до утра вернуть воду и отопление

21:54, 17 ноября 2024
В Одессе частично восстановлено электроснабжение.
В Одесской области обещают до утра вернуть воду и отопление
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Одесской области, по словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, ожидается восстановление электроснабжения в течение суток, а подача воды и тепла начнется к утру 18 ноября.

По его словам, на утро 17 ноября без света оставалась половина абонентов Одесской области, однако к 16:00 эта цифра уменьшилась. Самая сложная ситуация сейчас в Одесском и Подольском районах, а также в городе Одесса, где в частности возникли проблемы с подключением насосных станций из-за недостаточной мощности.

«Есть проблемные места, куда еще не дотянули электроэнергию. Невозможно было запустить насосные станции, не хватало мощностей. Самая большая проблема в Одесском районе и Одессе, Подольском районе, но, я надеюсь, проблему со светом решат частично в течение суток. Относительно воды и тепла - будем стараться решить до утра», - отметил Кипер.

В Одессе сейчас работают 14 бюветов, их работа продлена до 22:00, а также организован развоз технической воды. В городе в усиленном режиме дежурят полицейские, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.

Кроме того, в Одессе 18 и 19 ноября объявлены выходными днями для школ, чтобы обеспечить детей выходными и использовать школы как пункты обогрева.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Одесса свет

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Немобилизованные заемщики-участники боевых действий не освобождаются от начисления штрафов, пеней и процентов за пользование кредитом – Верховный Суд

Верховный Суд отметил, что нормы об освобождении от начисления штрафов, пеней и процентов за пользование кредитом касаются исключительно мобилизованных заемщиков.

Работающим прокурорам могут прекратить выплату пенсий за выслугу лет и пенсии по инвалидности

Хотя практика получения одновременно и зарплаты, и пенсии есть не только у прокуроров, лишить пенсии за выслугу лет предлагается именно работающих прокуроров.

Об отсутствии провокации со стороны обличителя свидетельствуют инициативные действия взяточника – Верховный Суд объяснил, как отличить провокатора от обличителя

Обличители могут получить миллионы гривен вознаграждения, что создает риск провокации с их стороны – в Верховном Суде объяснили, как отделить отсутствие провокации со стороны обличителя.

Раде рекомендуют одобрить изменения в Гражданский кодекс по усилению защиты прав добросовестного приобретателя

Как отмечают депутаты, действующая редакция Гражданского кодекса в части нормативного регулирования виндикационных и негаторных исков, исковой давности влечет формирование за последние годы неоднозначной судебной практики на уровне Верховного Суда.

Полицейский направил адвокату для подготовки апелляционной жалобы информацию, которая оказалась служебной, и получил проблемы – что решил суд

Полицейский обвинялся в том, что он переслал адвокату информацию о дислокации нарядов патрульной полиции, но суд указал, что вина капитана полиции не доказана.

Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Оксана Клименко
    Оксана Клименко
    суддя Львівського окружного адміністративного суду
  • Олена Кондратюк
    Олена Кондратюк
    заступник голови Верховної Ради України
  • Олена Горбань
    Олена Горбань
    суддя Сихівського районного суду м. Львова
  • Лариса Бабайлова
    Лариса Бабайлова
    суддя Деснянського районного суду міста Києва