В Одесской области обещают до утра вернуть воду и отопление

В Одессе частично восстановлено электроснабжение.

В Одесской области, по словам главы Одесской областной военной администрации Олега Кипера, ожидается восстановление электроснабжения в течение суток, а подача воды и тепла начнется к утру 18 ноября.

По его словам, на утро 17 ноября без света оставалась половина абонентов Одесской области, однако к 16:00 эта цифра уменьшилась. Самая сложная ситуация сейчас в Одесском и Подольском районах, а также в городе Одесса, где в частности возникли проблемы с подключением насосных станций из-за недостаточной мощности.

«Есть проблемные места, куда еще не дотянули электроэнергию. Невозможно было запустить насосные станции, не хватало мощностей. Самая большая проблема в Одесском районе и Одессе, Подольском районе, но, я надеюсь, проблему со светом решат частично в течение суток. Относительно воды и тепла - будем стараться решить до утра», - отметил Кипер.

В Одессе сейчас работают 14 бюветов, их работа продлена до 22:00, а также организован развоз технической воды. В городе в усиленном режиме дежурят полицейские, которые обеспечивают безопасность дорожного движения.

Кроме того, в Одессе 18 и 19 ноября объявлены выходными днями для школ, чтобы обеспечить детей выходными и использовать школы как пункты обогрева.

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