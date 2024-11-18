Военные ВСУ обучают рекрутов сбивать дроны с помощью ружей

Военные учатся сбивать дроны из ружья в рамках обновленной программы БОВП.

Источник фото: Сухопутные войска ВСУ

В обновленной программе базовой общей военной подготовки для военных ВСУ предусмотрено новое задание - обучение сбивать дроны с помощью ружей.

Как сообщают Сухопутные войска Вооруженных Сил Украины, новое упражнение стало частью 45-дневного курса подготовки для рекрутов, и уже было внедрено в учебных центрах. Военнослужащие активно проходят этот тренинг, который предусматривает отработку стрельбы по беспилотникам.

«Этот способ противодействия хорошо показал себя на передовой, поэтому он был введен в курс подготовки в учебных центрах», - сообщили в Сухопутный войсках ВСУ.

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