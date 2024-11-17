Байден разрешил Украине бить американским оружием по Курской области – NYT

Байден разрешил Украине использовать ракеты ATACMS против российских и северокорейских войск в Курской области.

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Впервые президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по российским и северокорейским войскам. Оружие будет использовано, в частности, для защиты украинских сил в Курской области на западе России, сообщает The New York Times со ссылкой на источники в правительстве США.

Согласно информации, ракетные удары могут быть направлены на скопления войск, ключевые части техники, склады боеприпасов и линии снабжения в Курской области. Это позволит украинцам снизить эффективность российско-северокорейских атак.

Разрешение использования ракет ATACMS стало ответом на решение России привлечь северокорейские войска к боевым действиям.

Напомним, Байден начал смягчать ограничения на использование американского оружия на территории России после того, как в мае Россия начала трансграничный штурм в направлении Харькова, второго по величине города Украины. Тогда Байден разрешил Украине бить американским оружием по РФ. Разрешение распространялось только на «акты самообороны», чтобы Украина могла защитить Харьков и прилегающие районы от ракетных, бомбовых и артиллерийских ударов, которые россияне наносят со своей территории.

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