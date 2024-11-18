Військові ЗСУ навчають рекрутів збивати дрони за допомогою рушниць

Військові навчаються збивати дрони з рушниці в рамках оновленої програми БЗВП.

Джерело фото: Сухопутні війська ЗСУ

В оновленій програмі базової загальної військової підготовки для військових ЗСУ передбачено нове завдання — навчання збивати дрони за допомогою рушниць.

Як повідомляють Сухопутні війська Збройних Сил України, нова вправа стала частиною 45-денного курсу підготовки для рекрутів, і вже була впроваджена в навчальних центрах. Військовослужбовці активно проходять цей тренінг, який передбачає відпрацювання стрільби по безпілотниках.

«Цей спосіб протидії добре показав себе на передовій, тому він був введений до курсу підготовки у навчальних центрах», – повідомили в Сухопутний військах ЗСУ.

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