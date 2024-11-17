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На Одещині обіцяють до ранку повернути воду і опалення

21:54, 17 листопада 2024
В Одесі частково відновлено електропостачання.
На Одещині обіцяють до ранку повернути воду і опалення
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В Одеській області, за словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, очікується відновлення електропостачання протягом доби, а подача води та тепла розпочнеться до ранку 18 листопада.

За його словами, на ранок 17 листопада без світла залишалася половина абонентів Одещини, однак до 16:00 ця цифра зменшилася. Найскладніша ситуація наразі в Одеському та Подільському районах, а також в місті Одеса, де зокрема виникли проблеми з підключенням насосних станцій через недостатню потужність.

«Є проблемні місця, куди ще не дотягнули електроенергію. Неможливо було запустити насосні станції, не вистачало потужностей. Найбільша проблема в Одеському районі та Одесі, Подільському районі, але, я сподіваюся, проблему зі світлом вирішать частково впродовж доби. Стосовно води і тепла – будемо намагатися вирішити до ранку», — зазначив Кіпер.

В Одесі наразі працюють 14 бюветів, їхня робота продовжена до 22:00, а також організовано розвіз технічної води. У місті в посиленому режимі чергують поліцейські, які забезпечують безпеку дорожнього руху.

Крім того, в Одесі 18 та 19 листопада оголошені вихідними днями для шкіл, щоб забезпечити дітей вихідними та використовувати школи як пункти обігріву.

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Одеса світло

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