Франция и Британия дали разрешение Украине бить вглубь России

Украина сможет нанести удары по территории России ракетами SCALP/Storm Shadow.

Источник фото: ua.depositphotos.com

Франция и Великобритания разрешили Украине использовать свои ракеты SCALP/Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории, сообщает Le Figaro . Это решение позволит Вооруженным силам Украины осуществить глубокие удары по российским целям, находящимся далеко от границы.

Напомним, впервые президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по российским и северокорейским войскам. Оружие будет использовано, в частности, для защиты украинских сил в Курской области на западе России. Однако Белый дом отказался комментировать ситуацию.

Ранее Президент США Джо Байден провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Си Цзиньпин заверил в готовности работать с администрацией новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.