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Франция и Британия дали разрешение Украине бить вглубь России

21:36, 17 ноября 2024
Украина сможет нанести удары по территории России ракетами SCALP/Storm Shadow.
Франция и Британия дали разрешение Украине бить вглубь России
Источник фото: ua.depositphotos.com
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Франция и Великобритания разрешили Украине использовать свои ракеты SCALP/Storm Shadow для нанесения ударов по российской территории, сообщает Le Figaro . Это решение позволит Вооруженным силам Украины осуществить глубокие удары по российским целям, находящимся далеко от границы.

Напомним, впервые президент США Джо Байден разрешил Украине применять американские ракеты большой дальности, известные как ATACMS, для нанесения ударов по российским и северокорейским войскам. Оружие будет использовано, в частности, для защиты украинских сил в Курской области на западе России. Однако Белый дом отказался комментировать ситуацию.

Ранее Президент США Джо Байден провел встречу с лидером Китая Си Цзиньпином. Си Цзиньпин заверил в готовности работать с администрацией новоизбранного президента Штатов Дональда Трампа.

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