Как изменится пенсионный возраст в Украине в 2025 году

Количество необходимого страхового стажа для ухода на пенсию будет повышать ежегодно до 2028 года.

Выйти на пенсию в 2024 году можно в 60 лет при наличии страхового стажа не менее 31 года, однако в следующем году требования изменятся.

В Украине ежегодно к 2028 году требование к страховому стажу для выхода на пенсию будет расти. То есть с каждым годом минимальная величина стажа, позволяющего выйти на пенсию в законные 60 лет, будет увеличиваться.

В 2025 году пенсионный возраст не изменится – выйти на пенсию по-прежнему можно будет с 60 лет. Однако для этого потребуется не менее 32 лет страхового стажа. В противном случае нужно будет ждать до 63 лет, если до этого возраста удастся накопить не менее 22 лет страхового стажа. Ну и в 65 лет пенсию смогут оформить те, кто накопил не менее 15 лет страхового стажа. Если нет 15 лет стажа, то человек сможет оформить только социальную помощь от государства.

Ранее мы писали, выплачивается ли пенсия в связи с потерей кормильца по достижении 18 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.